Le greffier de Périgueux révoqué de ses fonctions après sa condamnation pour provocation à la haine raciale

C'est une information France Bleu Périgord, le greffier de Périgueux condamné pour ses tweets haineux ne travaillera plus au ministère de la Justice. L'homme de 41 ans jugé et condamné au tribunal de Brive pour provocation à la haine raciale a été révoqué "de l'avis unanime" par le conseil de discipline de la Direction des services judiciaires. Ce dernier s'est réuni le 5 novembre dernier. La révocation a été prononcée par un arrêté pris par le garde des Sceaux, le 25 novembre dernier, jour du rendu du jugement.

Le service communication du ministère de la Justice précise à France Bleu Périgord que "les greffiers sont des fonctionnaires relevant d'un statut particulier de la fonction publique" et qu'ils prêtent serment "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. Les greffiers doivent exercer leurs fonctions avec loyauté, dignité, impartialité, intégrité et probité".

Condamné à quatre mois de prison avec sursis

Cet homme de 41 ans a été arrêté en juillet dernier pour une série de tweets haineux, suprémacistes, xénophobes et homophobes. Il a été jugé le 28 octobre dernier pour provocation à la haine raciale. L'homme n'avait pas souhaité s'exprimer durant l'audience. Il a été condamné le 25 novembre dernier à quatre mois de prison avec sursis, 2.000 euros d'amende. Il devra également vers 1.500 à la Licra et suivre un stage de citoyenneté dans les six mois, à ses frais.