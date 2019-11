Le grenelle des violences conjugales mobilise tous les acteurs de la Loire

saint etienne

Parmi les intervenant de cette journée d'échange autour des violences conjugales, Chloé BUCHET, elle est psychologue attachée au commissariat de Saint Etienne Fauriel. Son rôle commence dès que les policiers de terrain ont identifié un cas de violence conjugale.. Au dela de l'enquête, c'est à elle de prendre contact avec le couple et de lancer l'accompagnement social. Pas toujours facile avec des victimes qui ne sont pas toujours conscientes de leur état de victime.

Il faut déjà la nommer cette violence, beaucoup de victimes n'ont pas conscience qu'il y a à un moment donné des faits de violence. C'est sur ça qu'on commence à travailler. Elles sont soumises , elles se sentent inférieures, il n'y a que les mots de l'agresseur dans leur tête.

Le lien entre les forces de l'ordre et les associations est absolument nécessaire et il faut encore le renforcer pour qu'au delà de la révélation des violence et de l'enquête, elles puissent être mieux prises en charge.

On constate que souvent on travaille chacun de son coté. Les dispositifs existent mais on est en manque de communication. On crée du lien tout simplement et on facilite les relations avec les associations. Le commandant Claude Hernando de l’Etat-Major de la police de la Loire.

Pour le procureur de la République de Saint-Etienne, David Charmatz, pas de doute à avoir, il faut à la fois soigner la prise en charge judiciaire des victimes pour éloigner le conjoint violent, mais dans le même temps assurer à la victime, une femme dans plus de 90% des cas, un accompagnement psycho-social pour lui permettre de retrouver rapidement une autonomie avec ses enfants.

Dans la salle, de nombreux représentants des forces de l'ordre © Radio France - Rodolphe Montagnier

La prise en compte des cas de Violences conjugales est plutôt satisfaisante dans le département de la Loire,

Même si tous les intervenants sont d'accord pour expliquer qu on peut sans doute encore faire mieux. C'était d'ailleurs l'objet de cette journée de réflexion inter services autour du Grenelle national des violences conjugales.

Parmi les améliorations possibles, les gendarmes par exemple travaillent en amont sur la prise en compte des victimes et se forment spécifiquement à ce type d'intervention

Le procureur de la république de la Loire, David Charmatz a également souhaité que les interventions sociales autour des victimes puissent être communiquées aux juges au moment des audiences pénales ou aux assises

L'association SOS violences conjugale à de son coté suggéré que la justice puisse utiliser plus souvent les ordonnances de protection qui interdisent aux agresseurs de s’approcher de leurs victimes pour éviter les récidives.