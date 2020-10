Le Grenoblois Raymond Avrillier dépose plainte contre le Ministre de la Justice

France Bleu Isère - Il s'agit d'une plainte pour "prise illégale d'intérêt". Quels sont les faits que vous dénoncez?

Raymond Avrillier - Sur le fond, le 18 septembre 2020 monsieur Éric Dupont-Moretti en tant que Garde des Sceaux met en cause très directement, nommément, dans un communiqué, 3 magistrats du parquet national financier. Or il se trouve que ces 3 magistrats sont ceux contre lesquels il avait, en tant qu'avocat - avant d'être Garde des sceaux - déposé plainte personnellement, et qu'il avait traité de tous les noms. On est donc dans une situation où un Garde des sceaux intervient dans le cadre de ses fonctions sur une affaire dans laquelle il a des intérêts personnels. Il y a donc clairement un conflit d'intérêt - pour le dire pudiquement. La commission des requêtes de la cour de justice de la République qui est chargée de gérer les dossiers des ministres a été saisie pour voir s'il n'y avait pas plus, c'est-à-dire si en droit il n'y avait pas de prise illégale d'intérêt.

Que devrait t-il faire aujourd'hui selon vous?

Hé bien il devrait en tirer les leçons pour avoir agi sans connaître le droit en tant que ministre en principe chargé de gérer l'ensemble des magistrats en France.

C'est-à-dire ?

C'est-à-dire que la situation actuelle de monsieur Éric Dupont-Moretti est je pense une situation intenable, non seulement politiquement, mais en terme de droit sur ce dossier comme sur d'autres dossiers. Il n'est plus le Garde des sceaux comme le disent certains syndicats de magistrats, il est le garde des siens...

Qu'attendez-vous de cette procédure?

C'est une manière de vérifier si nous sommes encore dans un état de droit, c'est-à-dire si la cour de justice de la République et donc la commission des requêtes est à même d'avoir une indépendance, une impartialité, une neutralité qui sont les principes fondamentaux d'un État de droit. Principes qui sont inscrits dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - 1789 pour certains c'est le vieux monde... [Mais] c'est ce qui fonde nos principes encore, j'espère, pour quelques mois voire quelques années!