Le grillage installé autour de poubelles près de Montpon-Ménéstérol suscite la polémique

Tout est parti d'une publication Facebook sur le groupe des usagers mécontents de la collecte des déchets en Dordogne. On y voit plusieurs photos des poubelles en PAV (point d'apport volontaire) installées sur la commune de Saint-Géraud-de-Corps. Elles sont entourées d'un grillage. Des Périgourdins pointent du doigt l'inégal accès aux poubelles. Pour le maire, c'est un moyen d'éviter les décharges sauvages.

Des poubelles réservées aux habitants du village

Les nouveaux containers sont installés en haut d'un talus, près de la mairie de Saint-Géraud-de-Corps. Les poubelles réservées aux ordures ménagères, au verre et au carton sont désormais protégées par un grillage. Une caméra de vidéo surveillance filme la zone, ainsi que la mairie et le terrain de jeu. Pour ouvrir la petite porte et accéder aux poubelles, tous les habitants du village ont reçu leur carte personnelle. "Nous avons décidé de fermer pour éviter les dépôts sauvages près des poubelles. C'est la commune qui a financé l'ensemble de cet équipement" explique le maire de la commune qui compte un peu moins de 250 habitants. Et si les sacs sont jetés par dessus ? "On verra qui c'est grâce à la caméra" répond Thierry Boidé.

Je vois que sur la SMD3, tout est sujet à polémique. C'est facile de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux -Thierry Boidé

Une entrave au service public ?

Cette nouvelle installation a du mal à passer notamment du côté du groupe Facebook des usagers mécontents de la collecte des déchets en Dordogne. Jean-Jacques Bernhard habite Saint-Léon-sur-l'Isle et est abonné au groupe. Selon lui, ces poubelles devraient être accessibles à tous : "Cette situation m'interpelle. Pour rentrer, il faut badger. C'est une forme de mépris pour les Périgourdins. Je dénonce une entrave à l'accès au service public à n'importe quelle personne de passage, qu'elle soit Périgourdine ou non". Il ajoute : "Ce n'est plus un service public, c'est un service personnel. En plus cela, n'empêchera nullement les dépôts sauvages. Les dépôts se feront devant la grille".

"Ces poubelles ne sont pas sur un axe de passage, il faut donc avoir vraiment envie de mettre ses poubelles ici. Alors c'est sûr, on peut vociférer sur les réseaux sociaux quand on n'est pas venu voir ! " explique Thierry Boidé. Le maire qui a le soutien de Jean-Marie, un habitant du village : "Il y en a des containers sur la route ! Il y en a partout ! S'ils ne sont pas de la commune, il sont forcément rattachés à des containers dans leur propre commune".

Le maire de la commune Thierry Boidé se dit, lui, ouvert et prêt à discuter avec ces périgourdins mécontents.