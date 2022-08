Le GRIMP de Haute-Garonne intervient pour secourir une femme en difficulté sur une via ferrata dans le Tarn

Une femme a été secourue ce jeudi sur la via ferrata de Malamort sur la commune de Durfort dans le Tarn. La femme a visiblement était prise de panique au début du parcours et elle ne pouvait plus avancer. Une quinzaine des pompiers du Tarn sont intervenus pour la décrocher. Une équipe du GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) de Haute-Garonne est ensuite intervenue pour sécuriser la victime et la brancarder dans un secteur dangereux. La femme a ensuite été transportée à l’hôpital du Pays d'Autan de Castres-Mazamet.

Passerelles, ponts de singe et tyroliennes

La via ferrata Malamort a été construite en 2019 au fond des gorges de Sor, au-dessus de Durfort, un petit village de la Montagne noire. Deux parcours parfaitement équipés, un facile et un plus difficile, traversent les parois qui surplombent le gouffre de Malamort sous la forêt où coulent les eaux du Sor. Des passerelles, des ponts de singe, de grandes tyroliennes et quelques petits murs et traversées aériennes constituent cette Via Ferrata.