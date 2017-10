Le groupe ADP renvoyé en correctionnelle pour l'effondrement mortel du terminal 2E à Roissy

On l'apprend ce vendredi, le juge qui a bouclé l'enquête a ordonné cette semaine le renvoi en correctionnelle de Paris Aéroport (anciennement Aéroports de Paris) et de trois autres sociétés pour l'effondrement de la voûte du nouveau terminal, qui avait fait 4 morts en mai 2004.

Après 13 ans d'enquête, l'affaire de l'effondrement du terminal 2E de Roissy débouche sur un procès. On l'apprend aujourd'hui, le juge qui a bouclé l'instruction a renvoyé mardi dernier 4 sociétés en correctionnelle pour homicides et blessures involontaires : le constructeur GTM (filiale du groupe Vinci), le bureau d'études Ingerop, le groupe d'inspection Bureau Veritas, et en premier lieu, le groupe ADP. La société récemment renommée "Paris Aéroport" est poursuivie en tant que maître d'ouvrage (concepteur) et maître d'oeuvre (client) du terminal 2E. Les experts judiciaires ont évalué à 50% sa part de responsabilité technique.

La sécurité a été laissée de côté

Les 4 entreprises sont soupçonnées d'avoir sous estimé la faible résistance de la voûte en béton armé de la structure, qui s'était effondrée sur une trentaine de mètres, au niveau de la jetée d'embarquement. Le drame avait coûté la vie à 4 voyageurs (une Libanaise, une Ukrainienne et deux Chinois) et blessé 7 personnes dont 2 policiers de la police aux frontières. L'ouvrage de prestige, dont la construction avait coûté 650 millions d'euros, avait été inauguré moins d'un an auparavant. "Une construction très audacieuse", selon l'avocat de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (Fenvac), partie civile dans ce dossier, mais où "la sécurité a été laissée de côté". Gérard Chemla espère que le procès se tiendra lors du prochain semestre.