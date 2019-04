Le groupe héraultais Altrad propose ses services pour la restauration de Notre-Dame

Florensac, France

Dans un communiqué publié mercredi, Mohed Altrad, président du groupe du même nom, précise que tout comme l’ensemble des Françaises et des Français, il a été particulièrement affecté par l’incendie de Notre-Dame de Paris du 15 avril 2019 et donc "il a, immédiatement, décidé d'œuvrer en faveur de la restauration de l’édifice".

Le premier au monde

Le groupe Altrad, basé à Florensac (Hérault) et "leader mondial des échafaudages et des services à l'industrie", propose d’accompagner matériellement, durant tout le temps nécessaire des travaux, avec son expertise et sa technicité, la restauration de la cathédrale. Par exemple, en mettant gratuitement à disposition des échafaudages pour le futur chantier.

Un bâtisseur

"Notre groupe a toujours été mu par des valeurs humanistes. Nous sommes dans le monde des échafaudages, les descendants directs de ces hommes qui ont bâti des monuments comme Notre-Dame de Paris, permettant d’aller toujours plus haut. Nous relèverons, avec l’ensemble des parties prenantes, le défi du temps et de la restauration", a précisé Mohed Altrad, également président du Montpellier Hérault Rugby et dont le groupe est devenu le premier sponsor maillot du XV de France en janvier 2018.