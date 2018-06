Limousin, France

Quatorze ans après les faits, le groupe terroriste AZF a été démantelé selon la police. Trois personnes (2 hommes et 1 femme) ont été arrêtées mardi matin dans le Loiret, l'Yonne et en Seine et Marne. En 2003 et 2004, ce groupe avait menacé de faire sauter le réseau ferré français afin obtenir une rançon de l'Etat.

Cette affaire avait eu un grand retentissement en Limousin, puisque le seul acte concret de ce groupe a eu lieu en Haute-Vienne : une bombe prête à exploser a été retrouvée le 21 février 2004 sous la ligne Paris-Limoges, à Folles près du célèbre viaduc de Rocherolles. Une lettre envoyée par ce groupe AZF à l'Elysée et au ministère de l'intérieur avait signalé sa présence.

Une bombe impossible à découvrir sans indications

L'engin explosif était enterré à 30 cm sous le basalte. Impossible de la découvrir sans les indications de cette lettre anonyme. A l'époque, l'intervention des démineurs avait été très discrète, personne dans les alentours n'avait rien décelé. Cet épisode a donc montré que la menace du groupe AZF devait être prise au sérieux, même si les échanges de rançon ont tourné court et que le mystérieux groupe n'avait plus donné aucune nouvelle.

Une alerte en Creuse 3 ans plus tard

Si ce n'est un message anonyme en mars 2007 : en Creuse, une bombe aurait été déposée sur le viaduc métallique de Bousseau sur Creuse sur la ligne Bordeaux Lyon. Peut-être une simple plaisanterie car là, aucun engin explosif n'a jamais été découvert.