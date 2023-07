Le groupe Carrefour condamné pour faute inexcusable, après le suicide d'un cadre en 2016 à Meylan

Le 5 juillet 2016, Jean-Michel Bastien, 58 ans, se pendait dans un local technique de l'hypermarché Carrefour, à Meylan. Il travaillait dans le groupe depuis 38 ans et était responsable de tout le secteur non-alimentaire du magasin meylanais.

Le 29 juin dernier, le groupe Carrefour a été condamné par la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble pour faute inexcusable à 60 000 euros de dommages et intérêts, à verser à la veuve et aux deux filles de la victime.

Un arrêt qui a donc confirmé le jugement de première instance rendu en 2021.

Carrefour condamné pour faute inexcusable

"Une victoire importante pour la famille de Jean-Michel Bastien" explique son avocate, Maitre Peggy Fessler. "L****es méthodes Carrefour peuvent faire penser parfois à celles de France Télécom. Il s'agit pour nous de dénoncer du harcèlement moral managérial, qui brise l'humain qui subit cela. Le directeur du magasin, à l'époque du drame, était missionné par son groupe pour réduire les effectifs. Dans ces cas-là, on vise les cadres qui ont le plus d'ancienneté car ce sont les plus hauts salaires. Carrefour a essayé, en vain, de contester le caractère professionnel du suicide, en expliquant que M. Bastien avait des problèmes personnels, ce que je trouvais cynique."*

Un ancien collègue témoigne

Marc, un ami et collègue de Jean-Michel Bastien, a tenu à témoigner. "On a travaillé ensemble plus de 15 ans. C'était quelqu'un de formidable, très consciencieux, introverti aussi, il ne parlait de ses problèmes au travail. Je ne me suis pas rendu compte que cela n'allait pas. Si j'avais su que c'était à ce point, je lui aurais dit de s'arrêter! Il me manque. Moi, je suis à la retraite aujourd'hui, mais lui n'aura jamais cette chance, de profiter de sa famille, de ses petits-enfants. On ne devrait pas mourir au travail. C'est injuste."

Le combat de sa veuve

Brigitte, la veuve de Jean-Michel Bastien est très digne mais ne peut retenir ses larmes quand elle évoque la mémoire de son époux disparu. "Je me battrai jusqu'au bout pour que justice lui soit rendue, pour son honneur. Cette décision de la cour d'appel est une première victoire, même si cela ne me fera pas revenir mon mari qui a donné sa vie à Carrefour."

Un journal de bord posthume

"Nous étions mariés depuis 40 ans. Je voyais bien qu'il était fatigué mais il me disait qu'il devait travailler à cause des soldes, qu'il allait recevoir la visite de sa directrice régionale. Tout s'est dégradé avec l'arrivée du nouveau directeur qui lui a mis la pression. Il écrivait un journal de bord, qu'on a découvert après sa mort. il expliquait les humiliations qu'il subissait. Il a écrit qu'il fallait que son acte serve à quelque chose. C'est pour cela que je me bats." explique Brigitte.

L'ancien directeur jugé pour harcèlement moral en octobre

Un autre combat l'attend. Car le 5 octobre prochain, le directeur de son mari, qu'elle n'a jamais vu, sera jugé en correctionnel, pour harcèlement moral. "Je lui en veux beaucoup. Mon mari a passé dix mois avec ce monsieur, et il a détruit notre vie."

Maitre Fessler aurait voulu que Carrefour soit aussi poursuivi au pénal, mais le groupe a bénéficié d'un non-lieu, sur cet aspect de la procédure.

Nous avons sollicité le groupe Carrefour qui nous a fait parvenir ce communiqué : "Le suicide d’un collaborateur est un acte qui interroge nécessairement l’entreprise et chacun d’entre nous. Carrefour met en place un ensemble de règles ayant pour objectif de préserver la santé physique et mentale des salariés et donc d’éviter un tel drame. Le rappel de ces règles a été particulièrement renforcé auprès de nos managers."