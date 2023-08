Le groupe d'action gay et lesbien du Loiret dénonce des tags homophobes et racistes à Mareau-aux-Prés

Mercredi 16 août, le maire de Mareau-aux-Prés publiait sur sa page facebook des photos montrant les tags découverts sur plusieurs installations de sa commune : une aire de jeux pour enfants, des bâtiments municipaux, un abribus, une route. Certains de ces tags étaient à connotation raciste et homophobe. "Des tags on en a déjà eu, mais c'est consternant" indique Bertrand Hauchecorne.

Le maire a décidé de porter plainte. "C'est moche pour la commune, c'est moche pour les employés communaux, qui vont devoir nettoyer". Et ce vendredi 18 août il reçoit le soutien du groupe d'action gay et lesbien du Loiret, le GAGL 45, qui milite pour défendre les droits des personnes LGBT, qui dans un communiqué appelle aussi "à la vigilance".

Ce qui inquiète Mélanie Rocher, la présidente du GAGL 45, c'est que ce genre de tags se multiplie. "Il y a deux mois c'était sur un collège" (le collège Saint-Exupéry à Saint-Jean-de-Braye), "là en plus c'est en campagne. Cela montre qu'il faut encore et toujours faire de la prévention, partout. Et il faut rappeler que toute inscription à caractère raciste ou homophobe est passible de poursuites".