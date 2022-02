Le groupe de restaurants toulousain "All for you" condamné à des peines moins importantes en appel

Les trois restaurateurs du célèbre groupe toulousain "All for you" étaient jugés en appel pour avoir détourné 2,5 millions d'euros au fisc et à l'URSSAF. Le parquet avait requis une interdiction de gérer de deux à trois ans, ainsi que des peines d'emprisonnement et des amendes. La sanction en appel est tombée mercredi et elle est moins importante qu'en première instance. Les trois restaurateurs sont condamnés chacun à trois ans de prison avec sursis, 50.000 euros d'amende et deux ans inéligibilité. En revanche l'interdiction d'exercer n'a pas été retenue. Les 200 salariés des restaurants toulousains concernés peuvent souffler.

Pas d'interdiction d'exercer pour les restaurateurs

C'était tout l'enjeu de ce procès en appel. Car à l'issue de la première audience en avril dernier le tribunal n'avait pas prononcé de peine d'interdiction d'exercer. Au total, 2,5 millions d'euros ont été fraudés en quatre ans. La somme a été détournée en minorant les recettes de 50% grâce un logiciel. L'argent était placée dans un coffre et servaient notamment à divers activités comme de voyages, de repas d'affaires et des cadeaux. Le groupe "All for you" est une institution de la place toulousaine et comprend les restaurants Ma biche sur le toit au dernier étage des Galeries Lafayette, La Compagnie française ou encore L'Escale.