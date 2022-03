Le groupe agroalimentaire breton Eureden victime d'une cyberattaque

Le groupe agroalimentaire coopératif breton Euderen, dont le siège social est à Mellac, dans le Finistère, fait l'objet depuis ce jeudi d'une cyberattaque. "Nous avons immédiatement pris des mesures pour circonscrire cette attaque et avons informé les autorités compétentes", indique le groupe à France Bleu Breizh Izel.

"Nos équipes sont pleinement mobilisées et accompagnées d’experts en cyber sécurité pour un retour à la normale le plus rapidement possible et veiller à la protection maximale des systèmes", poursuit le groupe coopératif qui réunit 19.500 agriculteurs et 8.500 collaborateurs. Cette cyberattaque est toujours en cours ce vendredi midi. Dans l'attente d'un retour à la normale, "un plan de continuité d’activité a été activé pour l’ensemble des métiers afin d’assurer la poursuite de nos services auprès de nos adhérents, clients et partenaires".