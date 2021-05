Le groupe Fraikin, spécialisé dans l'entretien, la réparation et la location de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux a été la cible d'une cyberattaque de type rançongiciel en début de semaine dernière. Tous les sites Fraikin sont impactés par ce "virus"informatique.

Le groupe Fraikin visé par une cyberattaque, les agences marnaises et ardennaises sont concernées

Toutes les agences Fraikin ont été victimes en même temps d'une cyberattaque qui a visé le système informatique du groupe. Une cyberattaque de type rançongiciel, précise le communiqué de Fraikin. En clair, l'attaquant a voulu mettre le système informatique du groupe hors d'état de fonctionner en cryptant toutes les données. Déchiffrer les données n'étant possible qu'après paiement d'une rançon. En clair, il s'agit pour le logiciel malveillant de prendre en otage les données informatiques de la cible. Fraikin, dans un communiqué, fait savoir que les données de l'entreprises et des clients ont été sauvées. "_Aucune données n' a été touchée, volée, détruite ni corrompue par le virus"_assure la direction du groupe Fraikin. En revanche, les opérations clients sont bloquées. Facturations, opérations du quotidien en agence peuvent être perturbées. Fraikin ne donne pour l'instant aucune précision sur le montant de la rançon demandée, ni sur l'impact réel pour les agences françaises du groupe."L'activité du groupe devrait connaître de légères perturbations pendant quelques jours". Les agences des deux départements de la Marne et des Ardennes sont évidemment concernées .