Le groupe mayennais Séché Environnement est en charge de la dépollution après l'incendie de Lubrizol à Rouen

L'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen en Normandie, dans la nuit du 25 au 26 septembre dernier, un site classé Seveso qui fabriquait des additifs pour lubrifiants, a laissé des traces. Des morceaux d'amiante ont été retrouvés dans des jardins de certains habitants. Les opérations de dépollution ont débuté ce mercredi.

C'est la branche intervention du groupe mayennais Séché Environnement, Séché Urgences Interventions, qui a été mandatée par Lubrizol.

Que ce soit amiante ou pas amiante, quel que soit le petit morceau que l'on trouve chez les particuliers, nous le retirons

"La consigne dans un premier temps est d'éviter de marcher sur cette zone, de piétiner cette zone. On ne peut pas reconnaître les fibres à l’œil nu, on les détecte au microscope. On a beaucoup de photos qui correspondent à de la fibre de verre, des matériaux qui ne sont pas amiantés. On retrouve également des morceaux de bois sur les photos, donc on a une multitude de matériaux possibles et imaginables. La procédure a été clairement édictée, que ce soit amiante ou pas amiante, quel que soit le petit morceau que l'on trouve chez les particuliers, nous le retirons", explique Mickael Prestavoine, directeur des opérations de Séché Urgences Interventions.

Pour solliciter cette entreprise, un numéro vert : 0800 009 785