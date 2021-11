Le groupe stéphanois Terrenoire invité spécial ce lundi du 6-9 France Bleu Saint-Etienne Loire

Ils sont nos invités ce lundi matin sur France Bleu Saint-Etienne Loire, Raphaël et Théo Herrerias du groupe Terrenoire. Le duo stéphanois est en tournée cet automne. Pas de nouvel album à l'horizon, mais Terrenoire a dévoilé un nouveau titre début novembre. Les deux frères ont eu la chance de partager un micro avec Bernard Lavilliers. "Je tiens d'elle", une chanson sur Saint Etienne. Comment un jeune groupe avec un seul album au compteur s'est-il retrouvé en studio avec un pilier de la chanson française? C'est Bernard Lavilliers qui l'explique à France Bleu : "Quand je m'ennuyais sur le net à cause du Covid, j'ai découvert ces deux personnages, romantiques et talentueux. On a fini par se rencontrer car je connaissais leur tourneur. On s'est parlé musique. On s'est parlé de Saint-Etienne, notre sujet favori. Et n s'est mis au travail. C'est marrant cette alliance !"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce titre est une nouvelle preuve que le groupe stéphanois prend son envol et on a l'impression que tout est allé à une vitesse folle pour les frères Herrerias : création de Terrenoire fin 2017 et le 5 avril avril 2018 : "Le silence", le titre et le clip qui va tout changer

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Viendra ensuite le travail sur le 1er album qui coïncide avec la mort de leur papa. Raphaël et Théo retranscrivent leur tristesse dans leurs créations, entre deuil et nostalgie jusqu'à cette première lettre d'amour à leur ville, Saint-Etienne, et ce titre "Jusqu'à mon dernier souffle".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'album est encensé par la critique, la rencontre avec le public freinée par le Covid mais c'est donc durant cette période que le plus illustre des artistes stéphanois apprend à les connaitre. Il en naitra un titre doux et merveilleux, une ode à la ville qui les a vu naitre et dont ils portent ensemble l'héritage musical.

Terrenoire dans la matinale de France Bleu Saint-Etienne Loire ce lundi 15 novembre de 7h30 à 8h30.