Le groupe toulousain de restaurants All For You lourdement condamné pour fraude fiscale

Le jugement est tombé, ce vendredi 2 avril en début d'après-midi, au tribunal judiciaire de Toulouse. Les trois gérants du groupe All For You, un ensemble toulousain de restaurants, étaient poursuivis pour fraude fiscale.

Arnaud Chérubin, François-Louis Lapeyre et Philippe Lacassagne sont condamnés à trois ans de prison dont 26 mois avec sursis. Chacun devra payer 50.000 euros d’amende. Leur ex-associé Olivier Bouscatel, qui a quitté le groupe en 2016, est lui condamné à 18 mois avec sursis et 20.000 euros d’amende

Les trois gérants et quatre autres personnes soupçonnées de complicité avaient été jugés en février dernier. Ils comparaissaient pour avoir mis en place un système, via un logiciel informatique, pour ne déclarer qu'une partie des recettes des restaurants, entre 2014 et 2018. Le préjudice total s’établirait à près de 2,5 millions d’euros.

La SARL Airsoft, qui avait créé le logiciel permettant la fraude, est elle condamnée à 200.000 euros d’amende.

Des restaurants très connus à Toulouse

Le groupe compte sept restaurants à Toulouse, notamment Ma Biche sur le Toit (sur le toit des Galeries Lafayette, rue Alsace-Lorraine, avec en cuisine Michel Sarran), La Compagnie Française et l'Envol côté plage (à Balma). All For You a aussi exploité le Classico et Le Pyrénéen, à Wilson.

Jocelyn Momasso, l’avocat du trésorier du groupe indiquent que les prévenus "aspirent à passer à autre chose. Ca dure depuis tellement d’années. Ce délibéré sert de leçon. Ils ont triché, ils ont reconnu, ils sont punis. Ils assument. Ils ont commencé à indemniser et vont continuer de le faire. Leur combine a été utile dans le monde de l’entreprise, il n’y a aucun enrichissement personnel".

Le tribunal judiciaire de Toulouse n'a pas ordonné d'interdiction d'exercer pour les gérants du groupe, comme l'avait demandé le parquet. Ils sont ressortis libres du tribunal, sans mandat de dépôt. Ils ont dix jours pour faire appel de la décision de justice rendue ce vendredi.