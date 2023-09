Le guérisseur de 76 ans avait un train de vie beaucoup trop luxueux

Il était guérisseur depuis plusieurs dizaines d'années, à Colombiers, près de Pons. Un homme de 76 ans a été entendu mercredi 13 et jeudi 14 septembre pour exercice illégal de la médecine, travail dissimulé et blanchiment. Selon le procureur de Saintes, l'étude de ces comptes a révélé qu'il touchait jusqu'à 40 000 euros en chèques chaque mois. Le septuagénaire, officiellement retraité, touchait une pension de la MSA, la mutualité sociale agricole. Il n'a rien déclaré à l'URSSAF ou des services fiscaux. Il aurait du verser 952 000 euros selon les enquêteurs de droits, impôts et cotisations sur les six dernières années. L'homme a expliqué avoir reçu un héritage, mais qui selon le procureur ne serait à l'origine que d'une partie de sa fortune personnelle.

Plus de 950 000 euros saisis

Cinq véhicules de luxe ont été saisies (une Porsche 997, BMW Z4, une Mercedes classe E et SL, Simca H)... valeur 335 000 euros. Mais aussi 3,7 kg d'or (valeur 228 000 euros), 11 000 euros en liquide et plus de 376 000 euros sur les comptes bancaires et assurance vie. Tous les objets et argent saisis pourront servir à réparer le préjudice subi par l'Etat.

Les investigations se poursuivent selon le procureur, notamment sur le volet fiscal. Le guérisseur devra répondre de ses agissements devant le tribunal correctionnel de Saintes.