Le guet-apens du 1er de l'an contre des pompiers et policiers de l'Yonne

Auxerre, France

C'est le genre de traquenard tendu de plus en plus souvent aux pompiers du département. On allume un feu et on attend les secours pour les canarder.

Une pluie de cailloux

Il est 18h30 ce mardi 1er janvier quand les pompiers sont appelés rue Renoir pour le feu de deux grosses poubelle, deux containers situés dans la cour de l'école maternelle Courbet. Les murs de la cour sont noircis par la fumée. Après avoir éteint l'incendie les pompiers et les policiers qui les ont rejoints reçoivent alors une pluie de cailloux.

Une quinzaine d'agresseurs masqués

Ils sont lancés par une quinzaine d'individus tous masqués. Personne n'est blessé mais de nombreux impacts ont été relevé sur les véhicules des secours et des forces de l'ordre. La bande s'est rapidement volatilisée. Il n' y a pas eu d'arrestation .

Plus de deux agressions par mois

Ce n'est pas la 1ère fois que les secours sont ainsi pris à partie. En 2018 les pompiers ont recensés vingt-cinq actes violents, soient plus de deux par mois, donnant lieu à une douzaine de plaintes.