Montbonnot-Saint-Martin : le gymnase du Pré de l'Eau partiellement détruit par un incendie

A Montbonnot dans la vallée du Grésivaudan, un incendie a détruit 1000 m2 de la toiture du gymnase du Pré de l'Eau et les panneaux photovoltaïques qui s'y trouvaient. Les pompiers ont engagé 7 lances et ont mis plusieurs heures à éteindre les flammes.

Le feu est parti vers 15 heures sur la toiture du gymnase du Pré de l'Eau à Montbonnot-Saint-Martin (Isère) dans la vallée du Grésivaudan. Des auditeurs qui ont vu les flammes en sortant de l'autoroute A 41 ont appelé France Bleu Isère pour signaler l'incendie, ainsi que des bouchons sur la "voie en S" qui permet de relier la départementale 1090.

Les flammes ont ravagé les 1000 mètres carrés de toiture ainsi que les panneaux photovoltaïques qui la recouvraient et la moitié des 1750 mètres du gymnase. Au plus fort de l'incendie, 70 pompiers étaient engagés avec cinq lances au sol, plus deux lances montées sur des échelles. L'intervention a duré plusieurs heures et des témoins ont mis des photos de l'incendie sur Twitter, ainsi que des journalistes sur place.