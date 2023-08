Le Hangar FL, boîte de nuit emblématique de Bordeaux, ravagé par un incendie

C'était un lieu très prisé par les amateurs de techno et d'électro à Bordeaux. La boîte de nuit Hangar FL a été ravagée par un violent incendie ce dimanche en fin d'après-midi. Parties vers 17h45 de ce lieu situé quai de la Souys, sur la rive droite de Bordeaux, près du pont Saint-Jean, les flammes étaient visibles de loin et le toit du hangar s'est embrasé en totalité. Au total, 1 500 mètres carrés sont partis en fumée, selon Sud Ouest.

"Le symbole de la techno à Bordeaux a brûlé", se désolait sur les réseaux sociaux dimanche, le directeur artistique de la boîte de nuit, Davy Torres, ajoutant : "L'histoire de s'arrête pas là". "To be continued" (à suivre), écrit aussi le Hangar FL sur ses comptes Facebook et Instagram .