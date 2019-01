Des agents du Havre soupçonnés d'avoir détourné 321.000 euros dans les caisses des parkings

Six anciens agents de la ville du Havre ont été mis en examen pour détournement de fonds publics. Entre 2009 et 2014, ils sont soupçonnés d'avoir dérobé 321.000 euros dans les caisses des parkings.

Le Havre, France

Plus de 320.000 euros ont été dérobés dans les caisses des parkings de la ville du Havre, entre 2009 et 2014. C'est à l'occasion d'un audit, en 2014, que les services municipaux se sont rendus compte du gros manque à gagner. La ville du Havre porte plainte. Une enquête menée par le service régional de la police judiciaire de Rouen permet de mettre en examen six personnes, d'anciens agents de la ville.

Entre 400 et 600 euros par mois pour chaque agent

Le système était bien rodé. Ils s'emparaient des billets et des pièces dans une caisse et remplaçaient la somme manquante en prélevant dans plusieurs autres caisses, pour essayer de masquer la supercherie. Parmi les six personnes mises en examen, cinq nient catégoriquement les faits. Un seul a reconnu avoir touché entre 400 et 600 euros par mois pendant trois ans.

L'enquête est toujours en cours et devra déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire.