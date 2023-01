Le Havre : jugé pour avoir transpercé les chiens de ses voisins avec un morceau de bois, il nie les faits

Un homme a été jugé ce vendredi au tribunal judiciaire du Havre, en chambre correctionnelle, pour une affaire de sévices graves envers un animal domestique.

Les faits se sont déroulés le 31 juillet 2022 à Saint-Aubin-Routot (Seine Maritime). Deux chiens de race Springer Anglais âgés d’un an et demi, nommés Saga et Snow, se sont échappés d’un chenil privé. Leurs propriétaires sont partis à leur recherche et les ont trouvés en chemin. Les chiens revenaient doucement en direction de la maison.

Cependant, les chiens étaient blessés. Ils avaient trois perforations chacun, au torse et à une patte. Saga est décédé sur la route. Grièvement blessé, Snow a été pris en charge aussitôt. Le vétérinaire a constaté que les plaies avaient été infligées avec un objet tranchant.

L'un des deux propriétaires des chiens a alors mené l’enquête auprès de son voisinage. C’est ainsi qu’il a pu constater une mare de sang, des poils de chien et un morceau de bois ensanglanté au niveau d’un grillage d’un terrain agricole appartenant à l’un de ses voisins.

C'est cet homme de 55 ans, à la tête d'une petite entreprise de transport routier, qui a été entendu par les gendarmes pendant 30 heures, lors d'une garde à vue le 11 août, et qui s'est présenté devant le tribunal ce vendredi 13 janvier.

L'homme nie les faits

A la barre, il a nié les faits, expliquant n'avoir pas eu le temps de voir à quoi ressemblaient les chiens qui venaient de s'introduire dans son poulailler ce jour-là. Il dit n'avoir été focalisé que sur ses trois poules "esquintées" par ces chiens, et s'être immédiatement mis en tête de réparer le grillage, sans avoir pu attraper ces chiens.

Des explications qui n'ont pas convaincu ni les avocats des propriétaires des deux chiens, ni celui de l'association Stéphane Lamart. Pour ces deux avocats des parties civiles, tous les éléments de l'enquête accablent cet homme de 55 ans.

La substitut du procureur, Marie Quesnel, n'a pas cru non plus à la thèse de deux chiens "qui se seraient perforés l'abdomen de manière accidentelle", et a requis six mois de prison avec sursis et 1.500 euros d'amende, ainsi qu'une interdiction de posséder un animal pendant cinq ans.

L'avocat du prévenu, Me Guillaume Routel a plaidé la relaxe, en appuyant son système de défense sur deux axes. D'abord le tribunal n'a pas fait la preuve selon lui, que les deux chiens gravement blessés, sont bien ceux qui se sont introduits dans le poulailler de son client. Et de surcroit, la qualification "de sévices graves ou d'acte de cruauté" ne peut s'appliquer dans le cas présent, car d'après lui il faudrait prouver que son client a fait un "acte volontaire, conscient et sans nécessité". L'avocat du prévenu s'est appuyé sur une décision de justice de la cour d'appel de Pau, remontant à une trentaine d'années.

Le tribunal a mis son jugement en délibéré, et fera connaître sa décision le 10 mars prochain.