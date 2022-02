Le Havre : après le naufrage du Mylanoh, les enquêteurs privilégient une piste

Deux hommes sont toujours portés disparus après le naufrage du Mylanoh dans la nuit de jeudi à vendredi au large du Havre (Seine-Maritime). Un troisième, un homme de 28 ans lui avait été repêché inconscient avant de décéder un peu plus tard. Les enquêteurs planchent sur plusieurs pistes mais une semble se dégager d'après les premiers éléments de l'enquête.

L'hypothèse de la "croche"

Les enquêteurs planchent sur la piste de la "croche". Le filet de pêche ou le chariot qui sert à ramasser les coquilles Saint-Jacques aurait accroché le fond marin. Ce qui expliquerait pourquoi le bateau a été retrouvé retourné ce jeudi soir. S'il était accroché par l'arrière et qu'il a continué à accélérer "l'arrière du navire a donc été tiré vers le bas et s'est enfoncé dans la mer", indique le parquet du Havre.

Mais le parquet explique "que rien n'est arrêté tant que l'épave du bateau n'est pas retrouvé". Des questions restent toujours sans réponse pour l'instant. Par exemple, pourquoi les balises de détresse ont été émises deux heures après le drame ?

Ecoutez le reportage au marché aux poissons au Havre après le naufrage du Mylanoh. Copier

Les recherches pourraient reprendre ce lundi

Les recherches pour retrouver les corps sont suspendues depuis ce vendredi après-midi à cause de la mauvaise météo et des gros coefficients de marée. Concernant l'accident, "les conditions météo ne permettent pas d'expliquer ce drame à ce moment", indique le parquet. Ce lundi, si elles sont favorables, des plongeurs spécialisés devraient tenter de retrouver l'épave. "Elle est située à 30 mètres de profondeur et d'après les premiers éléments on a défini une zone où le navire pourrait être".

Si l'épave est retrouvée, elle pourrait répondre à de nombreuses questions. Les enquêteurs pensent que les corps des deux hommes disparus, un homme de 52 ans et un jeune adolescent de 17 ans, élève au lycée maritime Anita Conti de Fécamp, pourraient être à l'intérieur.

Pour aider les familles des victimes, une cagnotte a été lancée.