Le Havre : deux hommes condamnés pour avoir volé un conteneur entier de produits cosmétiques

C'est un vol plutôt rocambolesque. Ce lundi 1er mars, le tribunal correctionnel du Havre a reconnu deux hommes coupables... d'avoir dérobé un conteneur entier de produits cosmétiques L'Oréal. Des centaines de marchandises de luxe pour une valeur totale de 4 millions d'euros.

Un vol commis à l'aide d'un tracteur routier

Le conteneur était stationné dans une société de transport de la zone industrielle du Havre, à Saint-Vigor-d'Ymonville. Les deux malfaiteurs s'y sont rendus le 24 novembre dernier avec un tracteur routier pourvu d'une fausse plaque d'immatriculation. Ils ont été arrêtés en février, confondus par leurs empreintes.

Les deux hommes sont âgés de 26 et 27 ans et sont originaires de région parisienne. Ils écopent de 18 et 30 mois d'emprisonnement, chacun avec six mois de sursis.