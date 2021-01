Le Havre : deux policiers blessés après un contrôle de jeunes à scooter

Avenue du Général de Gaulle, ce mardi au Havre, deux policiers contrôlent trois jeunes à scooters. L'un d'entre eux, un mineur âgé de 17 ans, a sa plaque d'immatriculation masquée. Il prend la fuite dès l'arrivée de la brigade spécialisée de terrain, la BST. Une course poursuite s'engage.

Un peu plus loin, les policiers arrivent à coincer le jeune dans une allée. Mais il ne dit pas son dernier mot. Il se retourne avec son scooter. La voiture de police est devant lui. Les forces de l'ordre descendent de leur véhicule pour tenter de l'interpeller. Mais le jeune fonce sur eux et percute l'un des deux policiers.

Ils réussissent néanmoins à le rattraper quelques mètres plus loin et à l'interpeller. Il portait un couteau sur lui. Le scooter aurait été volé. Il est en garde-à-vue pour "refus d'obtempérer, violence avec armes par destination et rébellion". Les policiers ont, eux, trois jours d'interruption temporaire de travail chacun.