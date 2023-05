Le Havre : le Raid intervient à Caucriauville pour un homme menaçant de sauter d'un balcon, en vain

Le Raid est intervenu ce jeudi rue Jules-Vallès dans le quartier Caucriauville au Havre, pour raisonner un homme retranché sur son balcon au deuxième étage. Malgré l'intervention de cette unité spécialisée, l'homme est parvenu à sauter. Pris en charge par le Smur il a été transporté à l'hôpital, son pronostic vital est engagé.

À la mi-journée, l'unité spécialisée du Raid a été envoyée par la préfecture de la Seine-Maritime pour épauler le SDIS 76 dans une intervention afin d'empêcher un homme de sauter de son balcon rue Jules-Vallès. L'intervention des sapeurs-pompiers était devenue impossible "car l'individu, très agité et menaçant, s'était retranché sur son balcon du 2e étage en menaçant de mettre fin à ses jours", précise la préfecture dans un communiqué.

Les services de l'État précisent avoir décidé de l'intervention du RAID après que "les intervenants pompiers, policiers et membres de la famille n'ont pas réussi à rétablir une communication apaisée avec l'individu", et du fait que cette unité spéciale "dispose de professionnels habitués à la négociation et à la médiation dans des situations de crise dégradées".

Malgré l'intervention de cette unité spécialisée, l'homme est parvenu à sauter de son balcon. Pris en charge par le Smur, il a été transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé.