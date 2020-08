Le Havre : un appel à témoins après la découverte d'un homme nu, décédé depuis

La police judiciaire du Havre lance un appel à témoins, ce mardi, après la découverte d'un homme nu et inconscient, la semaine dernière. L'homme était blessé, il est décédé le lendemain de sa découverte.

L'homme était inconscient et blessé au moment de sa découverte.

Un appel à témoins lancé ce mardi par la police judiciaire du Havre, après la découverte le 5 août au matin d'un homme inconscient et totalement nu, dans le quartier de Dollemard. L'homme était blessé quand il a été découvert, il est décédé le lendemain.

Les policiers cherchent à comprendre ce qui a bien pu se passer : l'homme avait par ailleurs été aperçu le 4 août au soir, à Harfleur. Selon les policiers, il était de nationalité espagnole et s’exprimait en anglais. Une enquête a évidemment été ouverte et la police ne souhaite pas en dire plus. S'agit-il d'un meurtre, d'un accident, toutes les pistes sont ouvertes.

La police appelle tous ceux qui auraient été témoins de quelque chose cette nuit-là ou qui auraient retrouvé des vêtements ou des effets personnels de la victime à se signaler au 02 32 85 30 70.