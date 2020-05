Le Havre : un financement participatif pour reconstruire la statue de la plage du Bout du Monde incendiée

La statue géante d'un père qui porte sa fille sur ses épaules était tournée vers la mer, dressée sur la plage du Bout du monde à Sainte-Adresse près du Havre. Elle avait été incendiée le 4 mai dernier. Ce lundi 18 mai 2020, le groupement d'intérêt public "Un Été Au Havre" lance une campagne de financement participatif pour sa reconstruction.

L’œuvre sera recréée à l'identique et réinstallée au même endroit. L’objectif est de la voir de retour en 2021. La campagne porte sur un montant total de 20 000 euros. Les fonds collectés vont permettre de financer partiellement la reconstruction de la sculpture et donc de compléter la part de fonds publics dans le coût total de l'opération.

Après l'incendie, le maire de Sainte-Adresse, Hubert de La-Batie, dénonçait un acte "d’une rare imbécillité. (...) Un acte de vandalisme inutile qui est un crève cœur pour les nombreux amoureux de l’œuvre !". Le sculpteur, Fabien Mérelle, confiait ressentir "beaucoup de tristesse et d'incompréhension."

La sculpture blanche, en résine, de plus de six mètres de haut avait été installée lors de l'événement culturel "Un été au Havre 2018" et était restée sur place depuis. Une autre sculpture de Fabien Mérelle installée au bout de la digue Augustin-Normand (un homme portant un éléphant sur le dos) avait également été exposée cet été-là et dégradée à l'époque.