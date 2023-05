Le Havre : un homme chute de deux étages par la fenêtre, une femme en garde à vue

Sur des vidéos publiées sur Twitter, on voit l'homme tomber de deux étages et une femme le regarder chuter depuis la fenêtre.

Un homme de 50 ans a chuté de deux étages ce dimanche par la fenêtre d'un immeuble du quartier Caucriauville, les secours ont été prévenus un peu avant 20h30. Le procureur du Havre annonce qu'une femme est en garde à vue, et qu'une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. La scène a été filmée par au moins deux personnes, des passants. Sur les vidéos (la vidéo montre des images qui peuvent heurter la sensibilité), on voit un homme agrippé au montant de la fenêtre, les pieds dans le vide. Dans l'encadrement, une femme apparaît, elle lui parle fort, on n'entend pas distinctement ce qu'elle lui dit mais ça a l'air virulent. À aucun moment, sur les quelques dizaines de secondes que durent les films, elle n'essaie de le tenir ou de l'aider. Au contraire : on a l'impression qu'elle arrache sa main de la rambarde à laquelle il s'agrippe.

L'homme chute de deux étages dans un cri, il tombe sur le dos sur le toit d'une supérette Coccinelle Express, le bâtiment est à l'angle de la rue Fourier et de l'avenue du 8 Mai. Sur la vidéo, la femme ne semble pas émue par la chute, elle le regarde tomber et ferme la fenêtre.

Sur une photo publié sur Twitter, on lit "Tentative d'homicide sur conjoint" comme nature de l'infraction © Radio France - Capture d'écran Twitter

14 pompiers et le SMUR ont été mobilisés pour porter secours à l'homme de 50 ans, il a fallu utiliser une échelle pour l'évacuer du toit. Un autre homme a été légèrement blessé en voulant lui porter assistance, il a été hospitalisé. Les autorités ne communiquent pas pour le moment sur le déroulé des faits qui ont mené à la défenestration. Mais une photo, toujours sur Twitter, montre un scellé posé ce dimanche avec comme mention de l'infraction "Tentative d'homicide sur conjoint".