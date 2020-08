Le Havre : un incendie dans une usine près du canal de Tancarville

Un incendie s'est déclaré ce mardi en début d'après-midi dans une usine du Havre. 43 pompiers et 18 engins sont engagés sur ce sinistre.

Un violent incendie s'est déclaré ce mardi en début d'après-midi, au Havre, dans une usine située le long du canal de Tancarville. 43 pompiers et 18 engins sont engagés sur ce sinistre. L'entreprise est située quai Georges Raverat.

Selon des riverains joints par France Bleu Normandie, "il y a eu un gros nuage de fumée noire et on a vu beaucoup de pompiers. Mais ensuite ça s'est calmé." Le service départemental d'incendie et de secours rappelle qu'il ne faut pas encombrer les lignes d'urgence.

Plus d'informations à venir