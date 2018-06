Un ouvrier qui intervenait sur la façade d'un immeuble de la rue Tristan Bernard dans le quartier de Bléville au Havre s'est coincé le bras sous une jardinière d'une tonne et demi ce mercredi matin, vers 10 heures 30.

Une jardinière en béton qui sert de garde-corps.

L'intervention est rendue encore plus difficile car la victime se trouve dans une nacelle au niveau du deuxième étage.

25 pompiers sont mobilisés, dont deux équipes spécialisées. Le groupement d'intervention en milieu périlleux et l'équipe de sauvetage et déblaiement, avec des moyens spécifiques : marteau-piqueur, engin élévateur et coussins gonflables.