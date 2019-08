Commissariat du Havre : un syndicat de police demande le retrait de la plaque d'inauguration par Claude Guéant

Le Havre, France

Elle s'affiche sur un mur à l'entrée du commissariat central du Havre. "L'hôtel de police du Havre a été inauguré le 10 juin 2011 par Claude Guéant, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration. En présence d'Edouard Philippe, Maire du Havre".

Et cette plaque, le syndicat Unité SGP Police FO ne veut plus la voir : "Nous avons saisi début juillet le préfet ainsi que le directeur départemental de la sécurité publique pour demander qu'elle soit enlevée. Claude Guéant a été condamné à de la prison ferme (ndlr : 2 ans dont un ferme dans l'affaire des primes de cabinet) et on lui a même retiré sa Légion d'honneur", révèle à France Bleu Normandie, Frédéric Desguerre, secrétaire régional du syndicat en Normandie.

"Un mauvais exemple quand on demande de l'exemplarité aux policiers"

Pour le syndicaliste, cette plaque pose un problème d'exemplarité : "Ce n'est pas un bon exemple quand on entre dans le hall d'un commissariat inauguré par un ministre qui a été condamné. Cette plaque ne donne pas une bonne image de la police nationale et nous pose problème alors qu'on ne cesse de demander de l'exemplarité à nos collègues"

"Il faudrait retirer les autres plaques similaires"

Alors faudrait-il retirer les plaques des autres commissariats ou services publics inaugurés par Claude Guéant ? "Je m'occupe de ma région, mais bien évidemment je pense que toutes les plaques devraient être retirées", ajoute le syndicaliste, qui attend une réponse de la préfecture et de sa hiérarchie.