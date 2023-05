Le Havre : une grosse opération anti-fraude menée contre des salons de coiffure "low-cost"

L'antenne havraise du Codaf (Comité opérationnel départemental anti-fraude) qui réunit la justice les forces de l'ordre, les douanes, l'URSSAF et les caisses d'allocations familiales a épinglé huit entreprises havraises pour des faits de travail dissimulées, en novembre dernier. Trois d'entre elles ont été condamnées à des amendes allant de 5.000 à 10.000 euros ce jeudi par le Tribunal Correctionnel du Havre.

ⓘ Publicité

En novembre dernier, les différents services du Codaf ont réalisé une série de contrôles ciblés sur des petites entreprises employant de la main-d'œuvre étrangère, sur décision du Procureur de la République. Le fruit de plusieurs réunions entre les forces de l'ordre, les organismes de l'État et le parquet du Havre.

De nombreux travailleurs sans papiers

"Les coiffeurs low-cost sont régulièrement la cible de contrôles, au cours desquels nous décelons toujours des infractions", explique Cyrille Fournier, procureur adjoint au Tribunal du Havre. À divers degrés, la Justice reproche à ces entreprises d'avoir embauché des personnes en situation irrégulière, par conséquent sans autorisation de travail et non-déclarés, se soustrayant ainsi aux charges qu'elles devaient à l'Urssaf. "Sans payer de charges, ils peuvent pratiquer des prix plus bas, c'est une atteinte à l'égalité d'exercer", rappelle Cyrille Fournier.

"Nos entreprises de coiffure suivent des règles strictes qui garantissent aussi la sécurité des clients"

Les professionnels plaident tous la difficulté à trouver de la main d'oeuvre et la compléxité des procédures administratives. Mais les autres professionnels sont soumis aux mêmes contraintes, répond l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure, partie civile dans une des affaires. "Nos entreprises de coiffure suivent des règles strictes qui garantissent aussi la sécurité des clients", explique leur avocate Morgane Beauvais.

Pour rappel, le Comité opérationnel anti-fraude du Havre permet de coordonner des opérations conjointes entre les différents services de l'État (forces de sécurité intérieure, URSSAF, caisses d'allocations familiales) et la Justice afin d'apporter une réponse globale et efficace contre toutes les fraudes. Il est co-présidé par le procureur de la République et le sous-préfet du Havre.