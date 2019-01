Le Havre : un homme soutire plusieurs dizaines de milliers d'euros à une retraitée

Un homme originaire du Havre sera jugé en juin pour abus de faiblesse et escroquerie. Il est soupçonné d'avoir soutiré 30 000 euros à une retraitée de la ville.

Le Havre, France

Un Havrais a été placé en garde à vue pendant deux jours cette semaine du 14 janvier. Ce trentenaire est soupçonné d'avoir largement abusé de la générosité d'une retraitée havraise. Un abus de faiblesse de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les faits remontent à 2012. Tout commence lorsque l'ordinateur de la victime, une vieille dame du Havre de 87 ans à l'époque, tombe en panne. Un homme, auto-entrepreneur, est appelé pour réparer l'engin. Jusqu'ici rien d'anormal. Mais après ce premier contact, le jeune homme revient voir régulièrement la retraitée qui vit seule et qui est manifestement vulnérable. Le suspect, au cours de ses visites, se montre attentionné, très présent, puis commence à soutirer de l'argent à son aînée.

Pendant plus d'un an, il reçoit fréquemment de grosses sommes par liquide, par chèques ou par virements. L'homme va même jusqu'à payer directement ses factures avec le RIB de la vieille dame. Le préjudice total est estimé à 30 000 euros selon les enquêteurs . Mais le montant réel, difficile à évaluer, pourrait atteindre plus du double.

Finalement, le fils de la victime découvre la mésaventure de sa mère et porte plainte à ses côtés en 2015. Ce n'est que cette semaine du 14 janvier 2019 que le suspect a été entendu en garde à vue. Au cours de cette audition, il a assuré n'avoir jamais forcé la vieille dame à lui donner de l'argent. Il a évoqué une "amitié" avec le victime. Mais ça n'a pas suffi à convaincre les enquêteurs. L'homme comparaîtra devant la justice en juin 2019 pour abus de faiblesse et escroquerie.