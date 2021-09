"Le hooliganisme c'est la lèpre du football" Hugues Moutouh préfet de l'Hérault

Mercredi soir, un bus de supporters de foot des Girondins de Bordeaux a été caillaissé au rond point de chez Paulette à l'ouest de Montpellier juste avant le match qui devait opposer le MHSC à Bordeaux. Des supporters girondins sont descendus au contact de hooligans montpelliérains et un combat de rue s'est déroulé avec fumigènes, cagoules et barres de fer devant les yeux ébahis des automobilistes. 16 personnes ont été blessées.

Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh réagit ce jeudi matin avec beaucoup de fermeté

Interdiction de stade pour tous les supporters identifiés à commencer par les supporters blessés

"C'est grave. Je ne sais pas encore qui est le premier responsable de cet échange de coups très violents. Ce ne sont pas des amateurs de foot pour moi. Moi, j'aime le sport, ce sont des amateurs de violence et on doit les considérer comme tels. Aujourd'hui, une enquête est en cours pour établir les responsabilités. L'identification des personnes impliquées. On a eu des prélèvements techniques, on a des images vidéo. J'ai bon espoir que l'enquête judiciaire suive son cours. Les fautifs seront déférés à la justice et, je l'espère, lourdement condamnés. Par ailleurs, en tant que préfet de l'Hérault, j'ai la possibilité de prendre un certain nombre de sanctions administratives très fortes, des interdictions individuelles de stade que je compte prendre et plus globalement, interdire la venue de supporteurs de Girondins Ultras à Montpellier lors des prochaines rencontres."

"Quand on se rend au stage, on ne vient pas avec des cagoules et des barres de fer"

"Il faut des réponses d'une grande fermeté. Moi, j'aime le football, j'aime le sport en général. Je suis un supporteur et quand on se rend à un match de football, on ne vient pas avec une cagoule et une barre de fer. Donc, on a affaire à des délinquants, des voyous et la justice et l'Etat les traitera comme tels. Je ne sais pas si on peut parler de guet apens à proprement parler. Il est tout à fait possible qu'une rencontre en vue d'un combat entre ces deux équipes de supporteurs ait été décidée à l'avance programmée. Est ce qu'il y a eu un caillassage ? Vraisemblablement. Mais en tout cas, on sait que des supporteurs ultras girondins sont descendus du bus avec des armes et des fumigènes. Donc, on a quand même un acte assez prémédité entre les ultras d'un côté et de l'autre. Tout le monde est dans le même sac. Tout le monde sera déféré à la justice et tout le monde se verra délivrer des interdictions de stade dès lors que nous aurons identifié les responsables de ces troubles."

"Il faut traiter le hooliganisme comme une sorte de lèpre du football"

"C'est inacceptable. Les enceintes sportives sont faites pour accueillir des passionnés, des familles et non pas des guerriers. Donc, il y a d'autres arènes pour ça. Très franchement, je crois qu'il faut avoir la main lourde pour prévenir de futurs troubles. Donc, de toute façon, on a déjà des identités parce qu'on n'est pas blessés dans ce combat, lorsque l'on est un passant, ça veut dire qu'ils étaient auteurs et qu'ils ont participé à la rixe. Donc, en tant que tel, ce sont des personnes qui seront interdites de stade. On n'est pas dans le cadre du sport. On est dans le cadre de voyous qui seront déférés à la justice et sanctionnés administrativement. Il faut traiter le hooliganisme comme une sorte de lèpre du football;"