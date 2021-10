Le Hourdel : les secours sauvent une femme et un enfant coincés par la marée

Les secours sont intervenus en Baie de Somme ce samedi pour secourir une femme et un enfant coincés par la marée dans le secteur d'Hourdel. Les deux personnes sont saines et sauves.

Les secours sont intervenus en mer ce samedi, au large d'Hourdel, pour venir en aide à une femme et un enfant coincés par la marée en Baie de Somme. Les coefficients de marée sont pourtant faibles ce week-end.

Le centre régional de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Gris-Nez et un hélicoptère de la Marine Nationale, basé au Touquet, ont été mobilisés. Les deux rescapés ont pu être hélitreuillés et évacués sains et saufs. Les pompiers de la Somme ont ensuite pris le relais à terre pour les prendre en charge.

La préfecture maritime rappelle de rester prudent lors de toute sortie en mer ou sur le littoral, notamment à l'approche des grandes marées en fin de semaine prochaine. Si vous êtes victime ou que vous apercevez quelqu'un en difficulté en mer, vous pouvez appeler le 196.