LE + INFO : faut-il favoriser les aménagements de peines ?

Le SPIP de Dijon, le service pénitentiaire d'insertion et de probation accueillait vendredi la ministre de la justice, Nicole Belloubet. Le SPIP a pour mission de suivre et d'aider les personnes condamnées à se réinsérer dans la société notamment grâce aux aménagements de peines.

Ce sont les travailleurs de l'ombre. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation suivent et aident les personnes condamnées à se réinsérer dans la société. "Au début, notre mission est d'évaluer la personne," déclare Cécile Peyrat, directrice du pôle insertion à la maison d'arrêt de Dijon. "La personne a t-elle un projet professionnel à la sortie de prison, un logement, des ressources ? Avec elle, nous allons essayer d'élaborer un projet." A Dijon, on compte 27 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Si on ajoute, des psychologues, une assistante sociale et des surveillants, en tout le SPIP de Dijon compte 45 personnes.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Dijon se situe au 4 rue Léon Mauris © Radio France - Stéphane Parry

Chaque cas est différent

A Dijon, chaque conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation suit en moyenne entre 50 et 60 personnes en milieu fermé (prison) et entre 90 et 100 personnes en milieu ouvert. "C'est beaucoup, mais les conseillers arrivent à suivre chaque personne. Chaque cas est différent, " reconnaît Christine Lopez, la directrice du SPIP. "Certains détenus ne souhaitent pas d'aménagement de peine. Ils préfèrent aller au bout de leur peine et s'acquitter de leur dette envers la société", explique Cécile Peyrat. "L'objectif au final, c'est de ne pas mettre la personne en difficulté. Tout en sachant qu'un condamné à moins de risque de récidiver après un aménagement de peine."

Nicole Belloubet, la ministre de la justice en déplacement à Dijon a tenu a visiter le SPIP de Dijon © Radio France - Stéphane Parry

En déplacement vendredi dernier à Dijon, la garde des sceaux Nicole Belloubet a annoncé que 150 postes de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation allaient être créés en 2018 sur toute la France.

