Chazeuil, France

A l'extérieur déjà la vue est belle. "On a une super vue car on est sur le point le plus haut du coin. A 328 m soit 30 mètres au dessus de la place du village" s'enthousiasme Antoine Rossi. Avec sa compagne, ils ont acheté cet ancien moulin médiéval en 2013. La bâtisse a d'abord été restaurée dans les années 60 par la société SEB, qui l'avait acquis.

Des dimensions exceptionnelles

Un ancien moulin aux dimensions exceptionnelles rappelle Antoine Rossi,"c'est une tour ronde qui fait 6 mètres 20 de diamètre intérieur et les murs font un mètre d'épaisseur!". Quand on rentre, c'est dans la cuisine qu'on atterrit, "la pièce de vie du moulin", précise Antoine, "cette pièce c'est aussi mon bureau la pièce de vie, le point névralgique là où tout se passe d'ailleurs c'est là qu'on trouve le poêle à bois."

Quand on rentre dans le moulin, on tombe directement dans la cuisine qui est aussi la pièce de vie avec le poêle à bois. © Radio France - Lila Lefebvre

"Plus on monte et plus il y a des fenêtres et plus la vue est belle" - Antoine Rossi, propriétaire de l'ancien moulin

On monte dans les différents étages par un escalier en colimaçon. Au premier étage c'est la chambre à coucher. Au deuxième on découvre une imposante cheminée, qui n'est pas d'époque et qui a été rajoutée. Une cheminée monumentale devant laquelle les occupants passent parfois des heures à contempler le feu.

La cheminée monumentale, surprend les visiteurs lorsqu'on arrive au deuxième étage du moulin © Radio France - Lila Lefebvre

L'escalier en colimaçon permet d’accéder aux différents étages de la bâtisse et au fameux toit-terrasse © Radio France - Lila Lefebvre

Le clou du spectacle : un toit-terrasse

C'est au dernier étage que se trouve le "clou du spectacle" poursuit Antoine. Quelques marches et le visiteur se retrouve sur le toit de cet ancien moulin, perché à 15 mètres du sol! "Il n'y a rien qui nous retient, on a l'impression d'être un oiseau" s'extasie le propriétaire, qui rajoute, "on comprend bien ici pourquoi ils ont mis un moulin à vent, car ça souffle !"

Une petite éolienne a été installée sur le toit-terrasse, elle produit un peu d'électricité car jusqu'ici les propriétaires devaient faire sans le courant © Radio France - Lila Lefebvre

D'ailleurs, c'est sur le toit qu'une petite éolienne a été installée explique Antoine Rossi, "pour produire un peu de courant, on a l'électricité ici que depuis six mois. On a donc passé quelques années sans courant. Ca permet d'être alimenté un minimum".

