"LE + INFO" : sommes-nous tous des voisins vigilants ?

Réduire la délinquance, c'est l'objectif de l'opération "voisins vigilants". Mise en place en Côte d'Or depuis 2010, le dispositif regroupe aujourd'hui soixante neuf communes. Si l'on en croit les chiffres du ministère de l'intérieur, le dispositif réduit de 40 % le risque de cambriolage.

Le principe des "voisins vigilants" est simple : des habitants sont chargés de surveiller le voisinage. En cas de comportement suspect, la personne désignée comme référent prévient les gendarmes ou les policiers. Au départ on a appelé le dispositif "voisins vigilants". Aujourd'hui on parle davantage de participation citoyenne.

69 communes "voisins vigilants en Côte d'Or"

Pour être désigné référent, il faut habiter dans le quartier. Tout référent fait l'objet d'une enquête de moralité. Les informations qu'ils donnent sont vérifiées par les gendarmes. Il faut qu' une convention soit signée entre la mairie, l'état et la gendarmerie. Le dispositif a été lancé en France en 2010. Le concept existait depuis plus longtemps en Grande Bretagne et aux Etats Unis.

En Côte d'Or, 69 communes, principalement en milieu rurale ont signé une convention voisins vigilants. Mais on trouve aussi des voisins vigilants dans des quartiers de Dijon, Chenôve ou encore Beaune. Ce mercredi 8 février, une soixante dixième commune va entrer dans le dispositif : il s'agit de la commune d'Ouges.

Sommes-nous tous des voisins vigilants ? témoignez sur Facebook et Twitter

témoignez sur Facebook et Twitter A 7h50 l'invité France Bleu Bourgogne est le Général Olivier Kim, commandant du groupement de gendarmerie de Côte d'Or