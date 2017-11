Le jaloux géolocalise sa copine avant de poignarder son rival

Un jeune de Billère est en garde à vue. Il a reconnu avoir donné mardi soir un coup de couteau à la cuisse à celui qu'il pense être un rival. Le jaloux a géolocalisé sa copine grâce à l'application "Snapchat".

Un jeune homme de Billère de 25 ans est en garde à vue depuis ce jeudi. Il a été arrêté pour avoir poignardé un homme mardi soir, heureusement sans trop de gravité. Un homme qu'il ne connait pas mais qu'il pense être un rival amoureux.

Grâce à "Snapchat"

Il le dit lui même. Il a tendance à être très jaloux. Et donc mardi soir il est nerveux de ne pas savoir où se trouve sa copine. Elle ne répond pas au téléphone, mais grâce à son portable, il parvient à la géolocaliser sur une application très prisée des jeunes : "Snapchat". C'est une messagerie en fait qui sert à envoyer des photos en instantané. Avec donc une fonction de géolocalisation pour savoir où se trouvent ses amis en permanence. C'est ce qui a trahi la copine, géolocalisée près de la piscine de Billère.

Coup de couteau

Il se rend sur place avec un couteau. Il trouve son amie avec un homme dans une voiture. Il ne réfléchit pas plus et frappe, l'homme, le rival, avec le couteau. Il le blesse à la cuisse. Il se trouve que ce jeune, qui n'a pas d'antécédent judiciaire de violence, a quand même été inquiété il y a quelques mois pour suspicion de violences sur sa copine. On l'a dit, il reconnait lui même qu'il est jaloux, mais ajoute en suivant que "c'est elle qui le cherche".

Le jeune homme est toujours en garde à vue. Il devrait être écroué ce vendredi après-midi en vue d'un procès lundi en comparution immédiate.