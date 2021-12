Le jardin de Noël illuminé cambriolé à Entraigues-sur-la-Sorgue

À Entraigues-sur-la-Sorgue, un ou des voleurs se sont introduits dans un jardin pour voler des décorations de Noël. Frédéric Fourcroy décore depuis quinze ans les 250 mètres carrés de son jardin avec près de trois kilomètres de décorations lumineuses.

Des centaines d'amateurs viennent admirer chaque année ce jardin extraordinaire pendant les fêtes de fin d'année. Frédéric Fourcroy vient de ranger la cinquantaine de personnages lumineux qui décoraient sa propriété car pour la première fois, des malfaiteurs ont dégradé et volé des décorations dans la nuit du 26 au 27 décembre.

Mickey est resté mais le renne Olaf est parti avec les voleurs

Frédéric Fourcroy est triste que la fête soit gâchée. Il a déposé plainte. Il explique que des animaux lumineux ont été volé : "au réveil, j'ai découvert que le jardin n'était pas allumé. Des rallonges et des multiprises ont été arrachées ou coupées. Le câble d'un écureuil lumineux a été coupé. Mickey est resté mais Olaf le Renne est parti. Un sucre d'orge lumineux a aussi disparu. Je vous cache pas la tristesse quand j'ai pas vu tout ça."

Plainte et tristesse

Frédéric Fourcroy a déposé plainte. Il est déçu pour les visiteurs - grands et petits - qui venaient parfois de loin pour admirer la cinquantaine de sujets répartis dans son jardin. "Ce qui a été volé était disposé derrière le mimosa ou caché par la façade. J'ai tout rangé, il ne reste plus que les guirlandes. La fête est gâchée mais il en faut plus pour m'arrêter: je décorerai l'année prochaine".