Tué par balle à Saint-Herblain le jour de Noël, c'était un accident

Le jeune de 21 ans mort par balle à Saint-Herblain le jour de Noël a été victime d'un accident. Il cherchait à se procurer une arme dans le quartier Bellevue à Nantes. Le rendez-vous est fixé à 16h. La transaction se fait dans la voiture de la victime, à l'abri des regards. Derrière le volant, l'acheteur, côté passager son ami, et sur la banquette le vendeur. Avec lui, une arme de poing, estimée à 1.000 euros. Pour le moment, cette dernière reste introuvable.

On ne sait pas pourquoi ce jeune de 21 ans cherchait à se procurer un tel engin. Le vendeur fait une démonstration de l'arme, et charge une balle dans la chambre, sans que l'on sache si il se rendait compte du danger. Une négociation se fait sur le prix et le pistolet passe de main en main. Le coup part alors, sans le vouloir. Paniqué, l'ami de l'acheteur et entremetteur dans cette histoire, prend la fuite. Il passe un appel à sa famille pour qu'on vienne le chercher.

Faire disparaître les preuves

C'est ce coup de téléphone qui permet aux enquêteurs de la Police Judiciaire de confirmer l'heure du coup de feu. Le vendeur décide alors de se débarrasser de l'arme de poing et de l'argent. Puis, une heure et demie plus tard il dépose la voiture et la victime au CHU de Nantes. Ce dernier est gravement touché au visage et succombe rapidement à ses blessures.

L'homme de 29 ans est déjà reparti, il a juste laissé son numéro de téléphone. Dans un premier temps, il explique aux enquêteurs avoir trouvé cette voiture et ce blessé par hasard. Puis, sous la pression il craque et reconnaît une partie des faits.

Du côté de l'ami de la victime, deux jours s'écoulent avant qu'il aille se dénoncer à la police. Ce dernier, âgé de 22 ans est déjà connu des services de police pour des affaires de stupéfiants. C'est cela qui explique ses liens avec les réseaux du quartier Bellevue.

Le profil des suspects

Le vendeur est un jeune de 29 ans. Il est sous bracelet électronique pour une condamnation de trois ans dans une affaire de stupéfiants, mais au même moment il écopé également d'une peine 10 mois pour violences aggravées dans une autre affaire.

Le passager, l'ami de la victime, a lui passé deux jours dans sa famille avant de se rendre à la police. Il raconte toute la scène. C'est le seul à na pas avoir manipulé l'arme dans cette voiture. La justice a requis un placement en détention provisoire du vendeur et un contrôle judiciaire pour l'entremetteur.

Les deux sont mis en examen pour acquisition, détention et cession d'arme de catégorie B, destruction de preuves et d'indices et association de malfaiteurs. À cela s'ajoute le chef d'accusation d'homicide involontaire pour cet homme de 29 ans. Pour les enquêteurs, reste maintenant à savoir si le vendeur était un simple intermédiaire ou un revendeur d'armes.