Le jeune homme à l'origine de la polémique sur la Brav-M de nouveau interpellé à Paris

L'enregistrement audio de son interpellation par la Brav-M avait déclenché la polémique sur les méthodes de cette brigade motorisée. Souleymane, un étudiant de 23 ans, a été interpellé pour a deuxième fois, vendredi 14 avril, alors qu'il participait à une manifestation dans le VIIIe arrondissement de Paris. Ce sont des policiers en civil qui l'ont arrêté en marge d'un cortège contre la réforme des retraites.

La Préfecture de Police confirme à France Bleu Paris que trois personnes ont bien interpellé, vendredi soir, dans la rue du Chevalier Saint-Georges, à proximité de la place de la Concorde. Souleymane est soupçonne d'avoir fait le guet pendant que les deux autres personnes incendiaient une poubelle.

Propos humiliants

La première arrestation de Souleymane et de six autres personnes, le 20 mars dernier, avait déclenché la polémique. Un enregistrement de 20 minutes, on entend plusieurs policiers de la Brav-M (brigade de répression de l'action violente motorisée) tenir des propos insultants, humiliants, dégradants et agressifs. Un policier s'était notamment adressé à Souleymane en menaçant : "Je peux te dire qu'on en a cassé des coudes et des gueules et toi, je t'aurais bien pété les jambes".

Quelques jours plus tard, l'étudiant avait également dénoncé une agression sexuelle lors des palpations. Selon son récit : "Un policier [lui] a attrapé le sexe". L'ensemble de ces accusations avaient entraîné l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris. Le préfet de police de Paris a également saisi l'IGPN , la police des polices sur cette affaire.