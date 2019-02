Le jeune homme alcoolisé qui a renversé et tué un joggeur à Chamboeuf écope de 16 mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a rendu son délibéré ce lundi. Le jeune homme est condamné à 3 ans de prison dont vingt mois avec sursis. Son permis est annulé et il a interdiction de le repasser pendant 5 ans.

Chambœuf, France

Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a tranché ce lundi. Le jeune baldomérien de 23 ans écope de 3 ans de prison dont 20 mois avec sursis. Son permis est annulé. Il ne pourra pas le repasser avant 5 ans. Il écope également de 150 euros d'amende pour défaut de maîtrise de son véhicule.

Ni lui, ni les parties civiles n'étaient présentes lors du délibéré.

Lors du procès, le 12 février dernier, le procureur avait requis quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, obligation de soins et interdiction de repasser le permis de conduire pendant six ans.

En mai 2017, l'homme âgé alors de 21 ans avait renversé et tué un joggeur de 45 ans sur la RD10 à Chamboeuf. Il avait alors 2,9 g d’alcool dans le sang, soit six fois la limite autorisée.