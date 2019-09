Le jeune homme disparu le 26 juillet à Charleville a été retrouvé en bonne santé

Charleville-Mézières, France

Sa famille était inquiète depuis plus d’un mois : Medhi Banaissa a été retrouvé, et il est en bonne santé. Cet homme de 19 ans avait disparu de son domicile de Charleville-Mézières le 26 juillet, et depuis, il n'avait plus donné de nouvelle. L’information, donnée ce mercredi par Radio 8, nous a été confirmée par la police. La famille du jeune homme avait diffusé un avis de recherche, dont nous nous étions fait l’écho. Par souci de confidentialité, la police n'indique pas où et comment Medhi Benaissa a été retrouvé.