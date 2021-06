Le jeune homme qui avait agressé un chauffeur de bus à Grenoble condamné à six mois ferme

Le jeune homme de 18 ans qui avait agressé un chauffeur de bus à Grenoble dans la nuit de jeudi 24 à vendredi 25 juin a été condamné à un an d'emprisonnement dont six mois ferme. Il avait roué de coups le sexagénaire avant d'être interpellé et placer en garde à vue.