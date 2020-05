Clermont-Ferrand : violent avec sa mère, il est condamné à plusieurs mois de prison ferme

Un jeune homme de 19 ans, au casier judiciaire déjà imposant, a été condamné, en comparution immédiate, ce lundi à plusieurs mois de prison ferme. Jeudi il n'avait pas supporté qu'elle ne lui prête pas sa voiture et s'était montré violent. Il s'est excusé.

L'individu était poursuivi pour des violences commises sur sa mère, qui l'hébergeait, et des outrages à l'encontre des policiers jeudi dernier, en début de soirée, vers 20h.

Le jeune homme, déjà condamné à onze reprises pour vols, usage de stupéfiants a écopé de deux ans de prison dont un an ferme. Les juges ont aussi révoqué ses trois sursis qui étaient en cours pour une durée de 15 mois.

Jugé en visio, il a indiqué aux juges qu'il regrettait ses actes, qu'il s'excusait et enfin qu'il demandait à être soigné. "J'ai conscience d'être très impulsif mais jamais je ne frapperai ma mère" se défend le prévenu assis face à la caméra.

Onze condamnations à son actif

Lors de ses réquisitions, la procureure souligne notamment un échec de la justice devant le pédigrée du jeune homme.

Son avocate Laurence Javion demande le renvoi, car, selon elle, l'affaire nécessite une expertise psychiatrique du prévenu, ce qui lui est refusé.

Les mesures barrières ont été respectées au cours de cette audience © Radio France - Olivier Vidal

Condamné une nouvelle fois, le jeune homme est resté en prison ce lundi soir. Sa peine est accompagnée d'une interdiction d'entrer en contact avec sa mère et d'être à Clermont-Ferrand, mais aussi d'une obligation de se former et de soigner, ce que le prévenu a demandé au cours de l'audience.