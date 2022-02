Le jeune Loïc, disparu depuis mardi soir en Dordogne, a été retrouvé mort

Le jeune Loïc Douhot, 22 ans, a été retrouvé mort ce vendredi vers 13 heures, à Chancelade en Dordogne, confirme le parquet de Périgueux à France Bleu Périgord. Il était recherché depuis sa disparition, mardi soir, quand il avait quitté son service au McDonald's de Marsac-sur-l'Isle. Son corps a été retrouvé à quelques centaines de mètres de là, au lieu-dit "Le pas de l'Anglais".

La procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar "ne dispose pas à ce stade de précisions sur les causes et les circonstances de ce décès", dit-elle dans son communiqué. La piste criminelle reste privilégiée, puisqu'une information judiciaire reste ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire.

Le corps a été découvert vers 13 heures au lieu-dit "Le Pas de l'Anglais" à Chancelade. © Radio France - Marc Bertrand

à lire aussi Enquête ouverte pour enlèvement et séquestration en Dordogne après la disparition d'un jeune de 22 ans

Ce vendredi après-midi, les forces de l'ordre ont rendu une rubalise devant un vieux bâtiment, entre la très fréquentée route de Ribérac et l'Isle. Un bâtiment qui semble abandonné, dans dans lequel les voisins n'ont jamais vu personne. La camionnette de la police judiciaire de Bordeaux y est garé, et les "hommes en blanc" de la police scientifique s'y trouvent également.

Sa voiture et ses affaires sur le parking du McDonald's

Le jeune Loïc, âgé de 22 ans, résidait sur la commune de Chancelade, avec sa grand-mère. Il travaillait au McDonald's de Marsac-sur-l'Isle et ses proches avaient signalé sa disparition dès mercredi. Loïc n'avait plus donné de nouvelle depuis 0h30, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsqu'il avait quitté son service. Sa copine dit avoir reçu un SMS : "J'ai fini. Je rentre". La voiture du jeune homme et ses affaires ont été retrouvées sur le parking à l'arrière du restaurant.

Son téléphone avait borné pour la dernière fois dans une zone entre Razac-sur-l'Isle, Montrem et Gravelle, selon les proches du jeune homme. Vendredi matin, une battue avait été organisée à quelques kilomètres plus à l'ouest, dans un bois sur les hauteurs de Mensignac.