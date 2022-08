Le jeune maraîcher de Dordogne victime d'un violent accident de la route est décédé

C'est la mairie de Sainte-Mondane qui a annoncé la nouvelle dans la matinée ce lundi 22 août. Le jeune maraîcher de la commune âgé de 32 ans, victime d'un violent accident de la route dimanche matin, est mort des suites de ses blessures à l'hôpital de Limoges dans la nuit.

Il était installé depuis deux ans sur la commune

Il avait perdu le contrôle de son véhicule et percuté un muret sur la départementale 50, en partant au petit matin pour le marché de Calviac vendre sa production. Les secours l'avaient retrouvé inconscient, il avait été héliporté au CHU de Limoges dans un état très grave.

Le jeune homme n'est pas originaire du Périgord, une partie de sa famille vit dans le Lot et il s'était installé seul en bio et en permaculture depuis deux ans à Sainte-Mondane. Il vendait ses légumes sur les marchés du Périgord noir, et avait même commencé à fournir les écoles alentours. L'annonce de sa mort a provoqué de nombreux témoignages de soutien à sa famille.