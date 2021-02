Le jeune mayennais impliqué dans l'attaque à la hache d'Entrammes a été libéré

Il aura fallu deux tentatives à son avocat, maître Jonathan Proust, mais la deuxième a été la bonne. Le jeune apprenti boulanger mayennais, impliqué dans cette affaire d'attaque à la hache, à Entrammes, en novembre dernier, a été libéré. Son avocat a fait valoir, devant les juges, que le jeune était bien inséré, qu'il suivait une formation de boulanger et que son casier était vierge.

Libération, sous conditions

Si le jeune homme de 19 ans a pu retrouver sa liberté, il devra cependant respecter certaines contraintes, avant le procès, qui ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs mois. Il est placé sous contrôle judiciaire. Il lui est interdit de sortir du département de la Mayenne. Il doit pointer au commissariat. Et il lui est interdit d'entrer en contact avec les victimes.

Une affaire toujours mystérieuse

Quatre majeurs et deux mineurs ont été mis en examen, pour enlèvement et séquestration et tentative d'homicide, dont le jeune mayennais. Après avoir enlevé et violenté une jeune femme, pour obtenir l'adresse d'un jeune d'Entrammes, la bande de six s'étaient rendu à son domicile, l'avait frappé à coups de hache, devant sa famille. L'apprenti boulanger mayennais affirme avoir été contraint et forcé de violenter la jeune femme et n'avoir fait qu'enfoncer la porte chez le jeune d'Entrammes. On ignore toujours les raisons de cette expédition violente.

